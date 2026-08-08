Gianni Infantino se fait gauler pour conflit d’intérêts

Quand y en a plus, y en a encore.

Alors que la planète se déchire auprès de la tête de Gianni Infantino, une toute nouvelle affaire scabreuse pointe le bout de son nez. Pendant que l’UEFA et le CONCACAF ne risquent pas de lui réattribuer son soutien, le Telegraph publie une enquête remontant de l’époque où le dirigeant aux multiples origines était secrétaire général de l’UEFA, entre 2009 et 2016. Durant son mandat de sept ans, Gianni aurait vécu une liaison avec une ancienne employée, malgré sa relation avec Leena Al-Ashqar avec qui il s’est marié en 2001.…

MP pour SOFOOT.com