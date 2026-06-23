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Gianni Infantino s’affiche avec une légende du foot français
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 20:03

Gianni Infantino s’affiche avec une légende du foot français

Gianni Infantino s’affiche avec une légende du foot français

L’amour du maillot et de la patrie. Inconditionnel amoureux et supporter emblématique de l’équipe de France, Clément d’Antibes , de son vrai nom Clément Tomaszewski, a assisté à son 310 e match des Bleus ce lundi soir face à l’Irak (3-0), et son 40 e en Coupe du monde. À 78 balais, Monsieur équipe de France ne s’en cache pas, il vit « [s]a dixième et dernière Coupe du monde » , comme il nous l’a révélé. Alors pour marquer le coup, le président de la FIFA Gianni Infantino lui a préparé une belle petite surprise.

Rêve éveillé

« La FIFA m’a carrément invité en loges officielles ! C’était fabuleux. D’un coup, je vois Christian Karembeu, Youri Djorkaeff, Gianni Infanto et Philippe Diallo. Je me dis “putain, mais c’est tout pour moi ça ?” J’étais vraiment sur un nuage. Avec Christian et Youri, on a bien discuté, il y a eu des anecdotes. On a pris des photos, ils m’ont offert une plaquette, un ballon et m’ont signé le maillot. Je le vois comme une reconnaissance. Ils avaient du respect pour moi, comme si on se connaissait depuis 40 ans. J’avais les larmes qui montaient, je me suis dit que je rêvais. J’avais l’impression d’être tout en haut de l’Himalaya, je suis encore abasourdi… »

Tous propos recueillis par VM

VM pour SOFOOT.com

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