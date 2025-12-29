Gianni Infantino répond à la polémique sur les tarifs du Mondial 2026
Les bons comptes de l’oncle Gianni.
Critiqué pour la billetterie hors-sol de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a choisi de répondre à la grogne mondiale en sortant de gros chiffres. De passage à Dubaï pour le Sommet mondial du sport, le patron du football mondial a défendu ce lundi sa politique tarifaire face aux supporters qui peinent à comprendre comment un match de poule peut coûter plus cher qu’un aller-retour transatlantique.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
