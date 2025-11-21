 Aller au contenu principal
Gianni Infantino officialise le retour d'une compétition FIFA
information fournie par So Foot 21/11/2025 à 18:45

Gianni Infantino officialise le retour d'une compétition FIFA

Gianni Infantino officialise le retour d'une compétition FIFA

À vos agendas, une date de plus en 2026.

La FIFA continue de gratter chaque miette du gâteau laissé par les championnats locaux. Après la Coupe du monde des clubs de cet été, le président Gianni Infantino a officialisé, ce vendredi, le retour des FIFA Séries en mars-avril 2026, après une première édition en 2024.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
