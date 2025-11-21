Gianni Infantino officialise le retour d'une compétition FIFA
À vos agendas, une date de plus en 2026.
La FIFA continue de gratter chaque miette du gâteau laissé par les championnats locaux. Après la Coupe du monde des clubs de cet été, le président Gianni Infantino a officialisé, ce vendredi, le retour des FIFA Séries en mars-avril 2026, après une première édition en 2024. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer