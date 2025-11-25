Gianni Infantino obtient une troisième nationalité
Pratique d’additionner les nationalités quand on aura un Mondial à 196 participants.
On le sait, Gianni Infantino aime se « sentir » un peu partout chez lui. Le président de la FIFA l’avait bien fait comprendre durant la Coupe du monde 2022, se sentant même « qatarien, arabe, africain, gay, handicapé , travailleur migrant » . Né en Suisse de parents italiens, l’ancien secrétaire général de l’UEFA va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à sa biographie. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
