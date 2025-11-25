 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gianni Infantino obtient une troisième nationalité
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 18:19

Gianni Infantino obtient une troisième nationalité

Gianni Infantino obtient une troisième nationalité

Pratique d’additionner les nationalités quand on aura un Mondial à 196 participants.

On le sait, Gianni Infantino aime se « sentir » un peu partout chez lui. Le président de la FIFA l’avait bien fait comprendre durant la Coupe du monde 2022, se sentant même « qatarien, arabe, africain, gay, handicapé , travailleur migrant » . Né en Suisse de parents italiens, l’ancien secrétaire général de l’UEFA va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à sa biographie.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort du Mondial 2026
    Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 25.11.2025 19:32 

    Prêts ? Partez ! Ce mardi soir, la FIFA a communiqué les modalités du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Celui-ci se tiendra le vendredi 5 décembre à Washington. … JD pour SOFOOT.com

  • Une grosse surprise dans le onze de l'OM contre Newcastle ?
    Une grosse surprise dans le onze de l'OM contre Newcastle ?
    information fournie par So Foot 25.11.2025 18:19 

    La surprise du capo. À la 25 e place du classement de la Ligue des champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille se doivent de remonter la pente. Ce mardi soir, les Phocéens reçoivent Newcastle avec un seul et unique objectif : les trois points. Pour cette ... Lire la suite

  • Le nouveau maire de New York pense à trois anciens de Ligue 1 chaque matin
    Le nouveau maire de New York pense à trois anciens de Ligue 1 chaque matin
    information fournie par So Foot 25.11.2025 18:09 

    C’est la France, frère ! Victor Wembanyama l’avait dit à l’ouverture des JO, la France va marquer le monde. Mais visiblement, certains ont été marqués beaucoup plus tôt. Connu pour sa passion un peu inattendue pour Arsenal, le nouveau maire démocrate de New York, ... Lire la suite

  • Jamie Vardy s’est fait cambrioler
    Jamie Vardy s’est fait cambrioler
    information fournie par So Foot 25.11.2025 17:48 

    Un match, un cambriolage Mauvaise soirée pour Jamie Vardy. L’Anglais pensait avoir tout donné lors de Cremonese-AS Rome (1-3), joué ce dimanche. Sauf qu’en rentrant au bord du lac de Garde, il a constaté qu’il avait perdu plus qu’un match.… MH pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank