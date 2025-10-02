Gianni Infantino : « La FIFA ne peut résoudre les problèmes géopolitiques »

Quel courage !

Alors que plusieurs actions ont été menées ces dernières jours pour appeler à la suspension d’Israël dans les compétitions internationales suite à la situation géopolitique à Gaza, Gianni Infantino a pris la parole ce jeudi à Zurich en ouverture du conseil de la FIFA : « La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires. » …

TM pour SOFOOT.com