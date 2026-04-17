Gianni Infantino justifie les prix des billets pour la Coupe du monde 2026

Les fins de mois sont dures à la FIFA. L’augmentation du prix des transports et les coûts exorbitants des billets pour les matchs rendent dingues les supporters voulant se rendre à la prochaine Coupe du monde . Mais selon Gianni Infantino, il y a une bonne raison à cela.

« La principale, et jusqu’à présent la seule, source de revenus pour la FIFA, c’est la Coupe du monde. Nous générons des revenus en un mois ; les 47 autres mois, jusqu’à la prochaine Coupe du monde, nous dépensons cet argent », justifie le président de la FIFA.…

EA pour SOFOOT.com