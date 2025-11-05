Gianni Infantino et la FIFA toujours à la recherche du prix Nobel de la paix

Gianni Infantino et la FIFA toujours à la recherche du prix Nobel de la paix

Sacré Gianni.

La FIFA a décidé d’ajouter un peu de baume au monde, et à son image, en lançant le tout nouveau « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde » , une récompense annuelle censée célébrer celles et ceux qui œuvrent, ballon ou pas, pour la paix et l’unité planétaire. Oui, la FIFA, celle-là même qui organise des Coupes du monde dans des pays pas toujours très peace & love , veut désormais honorer les artisans de l’harmonie universelle.…

SF pour SOFOOT.com