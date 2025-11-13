 Aller au contenu principal
Gianni Infantino et la FIFA ont un nouvel ennemi
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 11:09

Du riFIFi chez les FIF.

Les tensions entre Sergio Marchi, président du syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPRO), et Gianni Infantino, président de la FIFA, ne cessent de croître . Dans un communiqué publié mercredi, l’Argentin a dressé un bilan particulièrement critique de l’année 2025, accusant l’instance dirigeante du football mondial d’avoir trahi ses promesses de réforme : « Nous avons entendu des promesses, des discours et des annonces de la part de la FIFA qui semblaient marquer le début d’une nouvelle ère. Mais ce n’étaient que des paroles creuses, des annonces sans contenu ».

