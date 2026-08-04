Gianni Infantino désavoué par son numéro 2 à la FIFA

Après avoir perdu son bras droit et sa jambe droite, il perd son bras gauche. Non, Gianni Infantino n’est pas un homme-tronc. Le président de la FIFA est tout simplement lâché consécutivement par son conseiller principal Carlos Cordeiro, son numéro 3 Kevin Lamour et désormais son secrétaire général Mattias Grafström . Sans démissionner, le Suédois parle, dans un long mail envoyé aux employés de la fédération internationale que Le Monde s’est procuré, d’une « série d’événements tristes et répréhensibles qui ont heureusement abouti à l’abandon définitif du projet FIFA Forward Entreprise [FFE] » qui « ne doivent pas occulter cette réalité, aussi consternants qu’ils aient pu être. »

« Les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent »

Avant d’essayer de rassurer les troupes : « Je vous assure qu’en tant que membres de l’administration, vous serez défendus et protégés face au contexte politique que nous traversons actuellement . Vous n’avez pas à vous inquiéter. Les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent. L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football mondial perdurent. » …

NB pour SOFOOT.com