Gianluigi Donnarumma confirme son départ... et sa brouille avec Luis Enrique

Point de non-retour atteint.

Alors qu’il ne fait pas partie du groupe pour affronter Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe et que des rumeurs l’envoient à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a tenu à prendre la parole ce mardi : sur les réseaux sociaux, le gardien de but a tout simplement confirmé son départ du Paris Saint-Germain , en remerciant au passage les supporters et ses futurs ex-partenaires. Mais le portier n’oublie pas de parler de Luis Enrique, responsable de la rupture entre le club français et l’Italien selon ce dernier : « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu, amer. » …

FC pour SOFOOT.com