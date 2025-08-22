 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 23:38

Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers

Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers

Ciao Gigio !

En instance de départ vers Manchester City depuis plusieurs jours maintenant, Gianluigi Donnarumma était tout de même bien présent au Parc des Princes ce vendredi soir à l’occasion de PSG-Angers. Quelques minutes après sa victoire, l’effectif parisien a présenté à son public l’ensemble des trophées glanés la saison passée, et l’Italien était aussi de la partie, sur la pelouse, en tenue de ville. S’il ne s’est pas mis en avant dans un premier temps, restant plutôt en retrait des festivités, plusieurs de ses coéquipiers l’ont poussé à sourire et à profiter de ses derniers instants en tant que joueur du PSG. On a notamment vu Achraf Hakimi et Marquinhos tenter de le distraire, et même forcer à aller recevoir une ovation des ultras parisiens. Gigio s’est ensuite pris au jeu, restant de longues minutes face aux supporters , les applaudissant sans relâche.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Chelsea file une leçon à West Ham
    Chelsea file une leçon à West Ham
    information fournie par So Foot 22.08.2025 23:21 

    West Ham 1-5 Chelsea Buts : Paquetá (6 e ) pour les Hammers // João Pedro (15 e ), Neto (23 e ), Fernández (34 e ), Caicedo (54 e ) et Chalobah (58 e ) pour Chelsea London is blue .… AL pour SOFOOT.com

  • Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:47 

    Bayern 6-0 Leipzig Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.… AL pour SOFOOT.com

  • Le PSG fait le job contre Angers
    Le PSG fait le job contre Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:46 

    Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même ... Lire la suite

  • Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:39 

    Dans un multiplex sans 0-0, et c’est assez rare pour être souligné, Nancy a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Dunkerque et se propulse en tête du championnat. En bas de classement, Grenoble et Bastia marquent déjà le pas. Nancy en route pour le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank