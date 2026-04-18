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Tottenham plombé dans le temps additionnel par Brighton
information fournie par So Foot•18/04/2026 à 20:59
Tottenham plombé dans le temps additionnel par Brighton
Tottenham 2-2 Brighton
Buts : Porro (39
e
) et Simons (77
e
) pour les Spurs // Mitoma (45
e
+3) et Rutter (90
e
+5) pour les Seagulls
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