information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 13:38

Gerard Piqué fâché tout rouge à cause de l’état de la pelouse à Andorre

Piqué à vif.

Actionnaire majoritaire du club d’Andorre-la-Vieille – qui évolue en 3 e division espagnole -, l’ancien défenseur du FC Barcelone a décidé de pousser un coup de gueule ce dimanche en conférence de presse, après le match nul de son équipe à domicile contre Ourense (0-0). En cause, l’état de la pelouse synthétique de l’Estadi Nacional , résidence à la fois de l’équipe nationale, du FC Andorra et et de l’équipe de rugby locale !…

TJ pour SOFOOT.com