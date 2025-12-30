Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League
Il voulait sûrement un peu de gazouz.
Gerard Piqué n’était pas en Catalogne ces derniers jours, mais bien à Alger. L’ancien défenseur du Barça a été aperçu dans les rues de la capitale algérienne, entre Casbah, Mémorial des Martyrs et photos avec les curieux. Accompagné du célèbre snapchatteur HMI, il a profité des lieux phares de la cité blanche avant de s’offrir un petit five avec les gosses de Bab El Oued.…
