 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 11:45

Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League

Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League

Il voulait sûrement un peu de gazouz.

Gerard Piqué n’était pas en Catalogne ces derniers jours, mais bien à Alger. L’ancien défenseur du Barça a été aperçu dans les rues de la capitale algérienne, entre Casbah, Mémorial des Martyrs et photos avec les curieux. Accompagné du célèbre snapchatteur HMI, il a profité des lieux phares de la cité blanche avant de s’offrir un petit five avec les gosses de Bab El Oued.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fin du bras de fer entre le Gabon et l'OM pour Aubameyang
    Fin du bras de fer entre le Gabon et l'OM pour Aubameyang
    information fournie par So Foot 30.12.2025 12:13 

    Retour à l’envoyeur. Il y a deux jours, Pierre-Emerick Aubameyang était au cœur d’un bras de fer entre le Gabon et l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, rideau. Touché à la cuisse gauche après le match face au Mozambique, le capitaine des Panthères du Gabon est ... Lire la suite

  • Le Maroc n'est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala
    Le Maroc n'est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala
    information fournie par So Foot 30.12.2025 11:41 

    Un trashtalk et un mea culpa : voilà un garçon qui est beau joueur. Après avoir qualifié le Maroc d’équipe « surcotée » avant le dernier match de groupe de la Zambie, disputé ce lundi, le milieu de terrain zambien Wilson Chisala a fait amende honorable à la suite ... Lire la suite

  • Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (5e et 4e)
    Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (5e et 4e)
    information fournie par So Foot 30.12.2025 11:27 

    Dans quelques mois, la France retrouvera le Sénégal à la Coupe du monde, 24 ans après le succès surprise des Lions de la Teranga, dont la génération 2002 aura marqué un pays et un continent. Tout comme le Cameroun 1990 de Roger Milla. Deux sélections qui méritaient ... Lire la suite

  • Memphis Depay dévoile un mini-documentaire sur le travail au Brésil
    Memphis Depay dévoile un mini-documentaire sur le travail au Brésil
    information fournie par So Foot 30.12.2025 11:08 

    Il rappe aussi. Voilà plus d’un an que Memphis Depay a quitté le Vieux continent pour s’installer au Brésil, au Corinthians. Et comme tout bon artiste, sur et en dehors du terrain, le Néerlandais se doit de raconter ce qu’il vit, et visiblement aussi ce que vivent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank