information fournie par So Foot • 14/02/2025 à 20:52

Gérard Piqué convoqué en Espagne

Piqué, Wauquiez, même combat ?

Gérard Piqué a rendez-vous avec la justice espagnole le 14 mars prochain. Il est soupçonné d’avoir touché une commission pour organiser la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Sa société Kosmos, la même qui dirige la King’s League, achète des droits télé et un club à Andorre, est en cause. L’ancien défenseur aurait agit comme intermédiaire entre la fédération espagnole et le gouvernement saoudien. Luis Rubiales, ancien président de la RFEF en procès pour agression sexuelle, est aussi en cause.…

UL pour SOFOOT.com