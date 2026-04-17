Gérard Lopez au coeur d’une nouvelle entourloupe sur sa période au LOSC

Les secrets de Gérard Lopez se déterrent les uns après les autres. Alors que les Girondins de Bordeaux sont toujours plongés dans un cauchemar financier qui ne cesse de les enterrer, c’est une autre affaire qui vient noircir un peu plus le tableau du fossoyeur du club au scapulaire.

Dans une enquête, le journal L’Équipe révèle que le LOSC aurait versé plus d’un million d’euros au club de la ville natale du Luxembourgeois entre septembre 2017 et août 2018. Une somme importante pour le CS Fola, l’ancien club du président des Girondins.…

TC pour SOFOOT.com