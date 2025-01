information fournie par So Foot • 17/01/2025 à 15:53

Gerard Deulofeu se retrouve sans club

Deux ans de galères.

C’est le poids que Gerard Deulofeu traîne depuis une rupture du ligament croisé subie en 2022 contre Naples. Entre rechutes, opérations et une infection du cartilage, l’Espagnol n’a plus retrouvé le bonheur de fouler une pelouse depuis. Ce lundi, l’ailier catalan et l’Udinese ont annoncé la fin de leur collaboration contractuelle , tout en conservant un lien fort.…

HG pour SOFOOT.com