Gérald Darmanin apporte son soutien à Edouard Philippe pour 2027

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin annonce lundi apporter son soutien à l'ancien Premier ministre Edouard Philippe en vue des élections présidentielles de 2027, dissipant ainsi les doutes sur ses propres ambitions pour l'Elysée.

"Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, socialement difficile pour les Français. Donc j'ai décidé de ne pas rajouter de la division et donc de ne pas me présenter à l'élection présidentielle et de soutenir, et je souhaite que tout le monde fasse pareil, Édouard Philippe à l'élection présidentielle", dit-il dans un entretien publié lundi par La Voix du Nord.

Edouard Philippe, qui a été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle l'an dernier.

Le maire du Havre et président d'Horizons semble, selon les sondages actuels, le mieux placé, parmi les candidats dits du "bloc central", en vue du scrutin de 2027.

Marine Le Pen arrive largement en tête du premier tour de ce scrutin d'après les derniers sondages, malgré la sanction dont elle a écopé le mois dernier dans l'affaire du détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national.

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ENCADRE-France-A un an de l'élection présidentielle, de multiples candidatures et autant d'incertitudes nL8N41Y0ML

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)