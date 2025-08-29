Georges Mikautadze sur le départ ?

Mais qui sera l’avant-centre numéro de Lyon, cette saison ?

Titularisé en pointe lors des deux premières journées de Ligue 1 par Paulo Fonseca et auteur de bonnes performances durant ces matchs, Georges Mikautadze devait tenir ce rôle-là. Sauf que le club français a encore besoin de sous , malgré de nombreux départs déjà officialisés, et que l’attaquant est valorisé à 22 millions d’euros par Transfermakt.…

FC pour SOFOOT.com