 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 11:56

Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

La sacrifice du Gone.

Parti en larmes cet été à Villarreal pour 35M d’euros, seulement un an après être revenu à l’OL par la grande porte, Georges Mikautadze ouvre son coeur. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Canal +, l’international géorgien regrette évidemment son départ du Rhône : « Il restait 4-5 jours de mercato. On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank