Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »
La sacrifice du Gone.
Parti en larmes cet été à Villarreal pour 35M d’euros, seulement un an après être revenu à l’OL par la grande porte, Georges Mikautadze ouvre son coeur. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Canal +, l’international géorgien regrette évidemment son départ du Rhône : « Il restait 4-5 jours de mercato. On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. » …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer