Georges Mikautadze envoyé à Villarreal
Si même les rois ne sont plus respectés…
Fêté comme il se doit par les tribunes lyonnaises, dimanche soir, après la victoire face à l’Olympique de Marseille à laquelle il n’a pas pu participer, Georges Mikautadze quitte officiellement l’OL et s’engage avec Villarreal. Le club rhodanien a indiqué un transfert d’« un montant de 36 millions d’euros, dont 5 millions de bonus , auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future ».…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
