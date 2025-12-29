George Clooney, sa femme et leurs enfants obtiennent la nationalité française

L'acteur George Clooney le 12 mai 2016, au festival de Cannes, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

L'acteur américain George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité française, selon un décret de naturalisation publié samedi au Journal officiel et consulté lundi par l'AFP.

Révélé par Paris Match, ce décret concerne le couple star et leurs jumeaux âgés de huit ans.

Loin d'Hollywood, l'acteur aux rôles emblématiques, dans la série "Urgences" et les films "Ocean's" notamment, et sa femme libano-britannique, avocate de profession, passent une partie de leur vie en France.

"J'aime la culture française, votre langue, même si je suis toujours aussi mauvais après 400 jours de cours", avait confié l'acteur et réalisateur de 64 ans sur RTL, début décembre.

Le couple avait acquis en 2021 une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, une commune du Var.

Au centre de l'image George Clooney et son épouse Amal Clooney lors de la cérémonie des César à Paris le 24 février 2017 ( AFP / bertrand GUAY )

"Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n'y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l'école. C'est primordial pour nous", avait-il ajouté à ce même micro.

Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine est "l'endroit le plus heureux pour nous", avait assuré l'acteur, oscarisé pour Syriana (2005).

De son côté, son compatriote le réalisateur Jim Jarmusch a annoncé vendredi sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir la nationalité française. "Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m'évader des États-Unis", a-t-il déclaré, en expliquant son attrait pour "la culture française".