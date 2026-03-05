Geoffrey Kondogbia veut « regarder de l’avant » après l’élimination de l’OM

Il ne dit pas pourquoi il n’a pas fait partie des cinq tireurs marseillais, mais il partage la même déception que tout le monde. Geoffrey Kondogbia s’est rapidement présenté au micro du diffuseur Bein Sports après l’amère élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France contre Toulouse.

« La désillusion, en même temps que de la tristesse , a exprimé le milieu de terrain abattu. On avait à cœur d’aller au bout, on ne l’a pas fait. Il n’y a pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’il faut regarder de l’avant. On a encore le championnat, on va se battre jusqu’à la fin, il n’y a que ça à faire. » …

JE pour SOFOOT.com