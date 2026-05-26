Genesio et l’OM, un mariage vraiment évident ?

Après l’annonce de son départ de Lille lundi, Bruno Genesio apparaît comme un sérieux candidat pour entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Si sportivement, le tacticien tricolore a su se faire une place dans le gratin des entraîneurs français, rien n’indique qu’il parviendra à enfin apporter la stabilité tant recherchée par l’OM.

Alors que Habib Beye est toujours officiellement en poste à l’Olympique de Marseille, les rumeurs enflent concernant celui qui pourrait le remplacer incessamment sous peu du côté de la cité phocéenne. Parmi les noms cités, Bruno Genesio semble tenir une longueur d’avance pour remettre l’OM sur les rails la saison prochaine, même si Monaco et le Paris FC suivent également de près la situation du natif de Lyon. Après l’échec retentissant du pacte de Miami et les départs de ses trois protagonistes (Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi) cumulés aux finances exsangues du club ciel et blanc après la non-qualification en Ligue des champions, l’OM doit enfin (re)trouver un projet stable et une dynamique positive.

Nouvelle direction pour une nouvelle vie ?

Alors que le board olympien est sur le point de faire sa révolution avec les arrivées de Stéphane Richard, intronisé nouveau président du club et qui prendra officiellement ses fonctions le 3 juillet prochain, et Grégory Lorenzi toujours attendu sur la Canebière comme directeur sportif, mais pour le moment bloqué pour des questions administratives, le projet marseillais prend un nouveau tournant. Après une saison chaotique, les nouveaux dirigeants olympiens, par la voix de l’actionnaire Frank McCourt, souhaiteraient donc repartir de l’avant avec un entraîneur français, expérimenté, qui connaît l’exigence de la Ligue 1, gage de stabilité et que l’OM peut se payer selon les informations de L’Équipe .…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com