Genèse d'OpenAI: le procès de Musk contre Altman débute lundi

Sam Altman et Elon Musk. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Un tribunal californien accueille à partir de lundi le procès intenté par Elon Musk contre un autre capitaine de l'industrie IA américaine, Sam Altman, qu'il accuse d'avoir trahi la vocation non lucrative originale d'OpenAI qu'ils ont créé ensemble.

Derrière ce duel entre l'homme le plus riche du monde et le puissant patron de ChatGPT, tous deux en lutte pour la suprématie de leurs laboratoires d'IA, le procès remet sur la table une question fondamentale: qui doit contrôler l'intelligence artificielle, et au profit de qui?

En 2015, Altman convainc Musk de co-fonder OpenAI, promettant un laboratoire à but non lucratif dont "la technologie appartiendrait au monde". Musk investit 38 millions de dollars.

Dix ans plus tard, OpenAI est valorisée 852 milliards de dollars et vise une entré en bourse d'ici la fin de l'année. Elon Musk, lui, a fini par monter son propre laboratoire xAI, récemment absorbé dans son entreprise SpaceX, valorisée 1.250 milliards de dollars, elle aussi en lice pour une introduction en bourse.

Le jury de ce tribunal d'Oakland, près de San Francisco, doit trancher d'ici le 18 mai: cette transformation d'OpenAI est-elle le fruit d'une trahison délibérée ou la conséquence inévitable des réalités du marché?

En septembre 2017, alors qu'Elon Musk menace de couper les vivres s'il n'obtient pas, selon lui, la garantie qu'OpenAI restera une organisation à but non lucratif, Altman lui répond par courriel: "Je reste enthousiaste à l'égard de la structure à but non lucratif!"

Mais quelques mois plus tard, la fondation OpenAI crée sa filiale commerciale. En 2019, Microsoft commence à investir dans la start-up puis porte son engagement à 13 milliards de dollars (une participation désormais valorisée environ 135 milliards). Son PDG Satya Nadella sera auditionné devant le jury.

Outre le retour d'OpenAI à son statut non lucratif, qui bloquerait l'entrée en bourse, Elon Musk demande à la justice d'évincer Sam Altman et Greg Brockman, cofondateur et président d'OpenAI. Musk réclame aussi la rupture des liens avec Microsoft et jusqu'à 134 milliards de dollars de dommages.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a remis en doute ces calculs, jugeant les chiffres tirés "de nulle part" et s'est réservée le droit de fixer seule le montant des réparations si le jury donne raison au multimilliardaire.

- "Un mensonge"?-

La procédure a mis au jour des milliers de pages de communications internes, révélant des tensions qui ont culminé avec l'éviction temporaire de Sam Altman en novembre 2023.

Le camp Musk brandit le journal intime de Greg Brockman. Alors qu'Altman continuait d'affirmer publiquement le maintien du statut non lucratif, Brockman, en novembre 2017, écrivait: "Si dans trois mois on fait une société commerciale, alors ce serait un mensonge."

OpenAI rétorque qu'Elon Musk savait dès 2017 qu'un tournant commercial était inévitable et que les négociations n'ont pas échoué sur la mission, mais sur son exigence de contrôle absolu.

OpenAI a déposé des contre-plaintes contre Elon Musk, voyant dans ses attaques en justice une manœuvre anticoncurrentielle favorable à xAI.

"Cette affaire a toujours été motivée par l'ego, la jalousie et le désir de ralentir un concurrent", a répété l'entreprise en avril 2026. Dans sa défense, elle dénonce la création discrète par Musk en mars 2023 de xAI, à l'origine du chatbot Grok, avant d'appeler quelques jours plus tard à un moratoire de six mois sur le développement de l'IA.

Elon Musk a annoncé que les éventuels dommages n'iraient pas dans sa poche mais à la fondation à but non lucratif sur laquelle est adossée OpenAI.

S'il a déjà remporté une victoire symbolique en obtenant ce procès, le patron de Tesla et SpaceX aborde toutefois ce procès affaibli. La juge a déjà écarté toute possibilité de dommages punitifs et rejeté plusieurs demandes de l'homme d'affaire visant à orienter les délibérations du jury en sa faveur.