GE Aerospace relève ses objectifs annuels après un 3T tiré par la demande

Le patron de GE Aerospace, Larry Culp, à New York le 6 septembre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

Le groupe GE Aerospace, né de la scission début avril du conglomérat General Electric, a de nouveau relevé ses prévisions annuelles après un troisième trimestre qui a généré une croissance "importante" des résultats et une forte demande.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 9,84 milliards de dollars et le bénéfice net a atteint 1,89 milliard, contre 333 millions un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé respectivement 9,02 milliards et 1,25 milliard.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés, le bénéfice net s'établit à 1,15 dollar soit une hausse de 25% sur un an et légèrement mieux que le consensus à 1,13 dollar.

Larry Culp, patron du groupe, s'est réjoui dans un communiqué de ces résultats "solides, avec une demande qui a tiré les commandes". Ces dernières ont bondi de 28% à 12,6 milliards de dollars.

Il a indiqué être "confiant" dans le fait que le groupe allait produire une "année solide pour sa première année en tant que société indépendante".

Selon lui, la hausse des résultats et l'afflux "substantiel" de trésorerie sont "largement dus aux services", permettant à GE Aerospace d'élever de nouveau ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice. Il l'avait déjà fait à l'issue du deuxième trimestre.

Le bénéfice opérationnel devrait se situer entre 6,7 et 6,9 milliards de dollars - 6,5 à 6,8 auparavant -, le bénéfice par action à données comparables devrait arriver entre 4,20 et 4,35 dollars - 3,95 à 4,20 dollars auparavant - et sa trésorerie devrait atteindre 5,6 à 5,8 milliards, contre 5,3 à 5,6 milliards prévus précédemment.

Concernant ses activités, le groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de son plan d'entreprise Flight Deck, avec priorité donnée à l'entretien et à la livraison de moteurs "plus rapidement, sans compromettre la sécurité et la qualité", a relevé M. Culp.

D'après lui, les livraisons de moteurs se sont améliorées de 20% sur un an tout en augmentant les capacités pour les services après-ventes.

Parmi les éléments financiers marquants du trimestre, le groupe a signalé une plus-value avant impôts de 341 millions de dollars avec la cession de Dolby Laboratories (activité de licence) mais il a enregistré une charge avant impôts de 328 millions après avoir conclu un accord de principe lié à des poursuites d'un actionnaire.

Par ailleurs, il a inscrit dans ses comptes une charge d'amortissement de 251 millions liée à sa branche Colibrium Additive pour "cause de repli de l'industrie des additifs du fait d'une adoption plus lente de cette technologie".

Mais elle reste une activité "cruciale pour la technologie actuelle et future de GE Aerospace et nous continuerons de nous concentrer sur ce qui peut créer le plus de valeur", a affirmé le groupe.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de GE Aerospace reculait de 3,65%.