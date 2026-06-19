GB-Un mort dans la collision de deux trains au nord de Londres

Au moins une personne est morte dans la collision de deux trains au nord de Londres, a annoncé vendredi la police des transports britannique.

La collision a eu lieu à Bedford, à environ 100 km au nord de Londres.

L'accident a fait de multiples blessés, a rapporté le ministère britannique de la Santé.

Les services ambulanciers de l'Est de l'Angleterre ont déclaré avoir envoyé des ressources multiples sur le lieu de l'accident.

(Reportage de Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu)