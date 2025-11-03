GB-Un Britanique inculpé après l'attaque au couteau dans un train

(.)

Un Britannique de 32 ans a été mis en examen lundi pour tentatives de meurtre à la suite de l'attaque au couteau survenue samedi dans un train près de Cambridge en Angleterre, ont annoncé les autorités britanniques.

Ces dernières ont précisé dès samedi que cette attaque, au cours de laquelle 11 personnes ont été blessées, dont un membre du personnel de bord toujours dans un état critique, n'était pas considérée comme un acte terroriste.

Selon le ministère public britannique, Anthony Williams est inculpé de 11 chefs de tentative de meurtre, d'un pour agression ayant entraîné des blessures et de deux autres pour possession d'un objet tranchant.

Dix des accusations de tentative de meurtre sont liées à l'attaque du train, a déclaré la British Transport Police, tandis que la onzième est liée à un incident survenu dans une gare de l'est de Londres plus tôt dans la même journée.

Anthony Williams, originaire de Peterborough, comparaîtra devant un tribunal de cette ville de l'est de l'Angleterre dans le courant de la journée, a précisé la police, ajoutant que les accusations le visant reposent sur un examen des images de vidéosurveillance du train et d'autres éléments.

La ministre des Transports, Heidi Alexander, a confirmé lundi qu'Anthony Williams n'était pas connu des services de sécurité. Elle a refusé de préciser s'il avait des antécédents en matière de santé mentale.

