GB/PMI-Première baisse d'activité dans les services depuis 2025

Les entreprises britanniques de services ont enregistré en mai leur première baisse d'activité depuis 2025, sur fond de tensions persistantes liées à la guerre en Iran, ce qui a fait grimper leurs coûts et affecté l'optimisme, montre l'enquête définitive PMI S&P Global/CIPS UK publiée mercredi.

L'indice PMI des services s'est établi à 49,3 en mai, première baisse de la production depuis avril 2025, alors qu'il était ressorti en avril à 52,7 et en première estimation pour le mois de mai à 47,9.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

L'indicateur d'inflation des coûts des intrants a légèrement diminué en mai, mais reste le deuxième plus élevé depuis décembre 2022, période ayant suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Les entreprises expliquent cette forte hausse par la flambée des coûts de l'énergie, du carburant et du transport, ainsi que des salaires.

Même si l'inflation des prix des intrants s'est tassée par rapport au pic d'avril, plus de la moitié des entreprises ont signalé une augmentation de leurs charges moyennes le mois dernier.

Les entreprises ont relevé en mai leurs prix à un rythme qui est le deuxième le plus rapide en trois ans, juste derrière la hausse enregistrée en avril.

"Les inquiétudes liées à une hausse prolongée des pressions inflationnistes, conjuguées à des tensions géopolitiques accrues et à une demande atone, ont continué de peser sur les perspectives d'activité des entreprises en mai", souligne Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

Malgré ces pressions inflationnistes, il est peu probable que la Banque d'Angleterre (BoE) relève ses taux directeurs ce mois-ci.

Les marchés financiers estimaient mardi à 90% la probabilité que la BoE opte pour le statu quo avec un taux directeur principal à 3,75% à l'issue de la réunion du 18 juin.

Selon S&P, le moral des entreprises concernant l'année à venir est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2025, période durant laquelle le président américain Donald Trump avait annoncé une série de droits de douane dits "réciproques".

Les embauches dans les services ont diminué pour le 20e mois consécutif, soit la plus longue série en cours depuis début 2010, les personnes interrogées ayant fait état d'une baisse de la demande intérieure et en provenance de l'étranger en mai.

Le PMI composite, qui combine les données des services et celles de l'activité manufacturière, a été révisé à la hausse à 49,7, contre 48,5 donné en première estimation. En avril, il s'était établi à 52,6.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)