GB/PMI: L'activité des entreprises progresse au rythme le plus lent depuis cinq mois en septembre

Un drapeau britannique près du Parlement à Londres

par David Milliken

L'activité des entreprises en Grande-Bretagne a progressé au rythme le plus lent depuis cinq mois en septembre, les entreprises et les consommateurs ayant reporté leurs décisions de dépenses importantes dans l'attente de savoir s'ils seraient touchés par les augmentations d'impôts prévues dans le budget de novembre, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice définitif S&P Global Purchasing Managers' Index pour le secteur des services britannique est tombé à 50,8 en septembre, contre 54,2 en août, soit son niveau le plus bas depuis avril et bien en-deçà de l'estimation initiale de 51,9.

L'indice PMI composite - qui comprend un chiffre faible pour indice PMI manufacturier publié mercredi - a également été révisé à la baisse pour atteindre son niveau le plus bas depuis avril, à 50,1, à peine au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"L'accélération de la croissance de la production cet été ressemble maintenant à un feu de paille, car l'incertitude politique et économique élevée s'est à nouveau imposée comme une contrainte pour la performance du secteur des services", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P.

"De nombreux participants à l'enquête ont indiqué que les entreprises clientes avaient reporté leurs décisions d'investissement jusqu'après le budget d'automne, tandis que les ménages hésitaient également à effectuer des achats importants", a-t-il ajouté.

La ministre des Finances, Rachel Reeves, doit présenter son deuxième budget annuel le 26 novembre et de nombreux économistes pensent qu'elle devra augmenter les impôts ou réduire les dépenses de plusieurs dizaines de milliards de livres, un peu plus d'un an après avoir présenté le budget qui prévoyait la plus forte augmentation d'impôts depuis 1993.

Les entreprises ont été les plus durement touchées l'année dernière par l'augmentation des cotisations sociales obligatoires qui a pris effet en avril.

S&P a déclaré que ses données montraient que les entreprises de services avaient supprimé des emplois au cours de chacun des 12 derniers mois, tandis que les coûts des entreprises augmentaient plus lentement qu'auparavant.

"Les signaux d'un affaiblissement du marché du travail et d'une diminution des pressions inflationnistes sont susceptibles d'apporter un soutien à l'évolution plus 'dovish' du débat politique à la Banque d'Angleterre", a déclaré Tim Moore.

Les responsables politiques de la BoE sont divisés sur la mesure dans laquelle une reprise temporaire probable de l'inflation, qui pourrait atteindre près du double de son objectif, devrait les inciter à la prudence quant à une nouvelle baisse des taux, actuellement à 4%.

(David Milliken, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)