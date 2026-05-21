GB-La reine Elisabeth avait poussé pour la nomination d'Andrew au Commerce international-documents

La défunte reine Elisabeth II d'Angleterre a poussé pour que son fils Andrew obtienne la fonction d'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international dans les années 2000, un rôle dont l'ambiguïté a été mise en lumière par l'enquête sur le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, frère cadet du roi Charles III depuis lors déchu de ses titres royaux en raison de son implication dans l'affaire Epstein, fut émissaire pour le commerce international de 2001 à 2011.

Des documents rendus publics jeudi par le gouvernement montrent que la souveraine avait oeuvré pour que son fils, le "préféré" de ses trois enfants disait-on à l'époque, soit nommé.

"Le souhait de la Reine est que le duc d'York succède au duc de Kent dans ce rôle", peut-on lire dans le document. Des propos tenus par David Wright, chef exécutif du British Trade International, le département britannique du commerce international.

Il précise avoir eu une "large discussion" avec le secrétariat privé de la reine avant la nomination officielle d'Andrew.

A la suite d'une requête de l'opposition parlementaire, le gouvernement britannique a consenti à rendre publics 11 documents - caviardés pour des raisons d'intérêt national - relatifs à la nomination controversée d'Andrew, accusé d'avoir abusé de sa fonction pour notamment fournir à Jeffrey Epstein des informations confidentielles sur les politiques économiques et commerciales du royaume.

C'est dans ce cadre qu'Andrew avait été arrêté puis entendu par la police en février dernier.

Dans une note au Parlement accompagnant la publication des documents, le secrétaire d'Etat au Commerce, Chris Bryant, relève que le gouvernement n'a pas trouvé la trace à l'époque d'une procédure de "due diligence", c'est-à-dire une évaluation de la personne nommée, ou d'enquête de sécurité sur Andrew.

Il ajoute que le gouvernement coopère pleinement avec la police dans l'enquête sur les manquements présumés d'Andrew.

(Reportage Muvija M et Sam Tabahriti; version française Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)