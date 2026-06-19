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GB-La police relâche un homme arrêté après la chute d'un garçon de 3 ans dans l'enclos des crocodiles d'un zoo
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 12:48

La police britannique a déclaré vendredi avoir relâché un homme qui avait été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre, après qu'un petit garçon de trois ans a été grièvement blessé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo, au motif qu'il n'était pas en état d'être interrogé.

Transféré à l'hôpital, l'enfant se trouve dans un état critique mais stable, la police du Cambridgeshire a précisant qu'il avait subi de graves blessures.

Selon les médias britanniques, c'est l'épouse du propriétaire du zoo - Johnsons of Old Hurst, établissement comprenant également une ferme situé dans le centre de l'Angleterre - qui s'est jetée à l'eau pour sauver le garçon.

L'homme arrêté sur les lieux a été remis en liberté sous caution jusqu'au 18 septembre, dans l'attente de la suite de l'enquête.

"L'homme, qui n'est pas connu de la victime, a été jugé inapte à être interrogé", note la police dans un communiqué.

Johnsons of Old Hurst, une exploitation agricole familiale dont le zoo abrite plus de 100 animaux, avec une collection particulière de crocodiles, a annoncé que sa "Tropical House" resterait fermée jusqu'à nouvel ordre.

"Nos pensées et nos prières vont au garçon et à sa famille", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Facebook.

(Reporting by Michael Holden; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)

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