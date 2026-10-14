GB-La famille de l'homme tué par un tigre dans un zoo tente d'empêcher la diffusion des images de la scène

La famille de William Chapman, l'homme attaqué mortellement par un tigre dans un parc animalier britannique, a demandé de mettre fin au partage des images de l'incident, après que le président américain Donald Trump a publié une vidéo de l'attaque sur ses réseaux sociaux.

Le locataire de la Maison blanche a partagé mardi des images de l'attaque fatale dans une publication sur son réseau Truth Social accompagnée de la légende : "Ne cherchez pas à jouer avec la nature! Président DJT".

Il a ensuite publié une vidéo manifestement générée grâce à l'intelligence artificielle (IA) dans laquelle on le voit apprivoiser un tigre puis jouer avec le félin.

William Chapman a pénétré dans des circonstances encore non éclaircies dans l'enclos d'un tigre de Sibérie dans le parc animalier de Yorkshire, près de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre.

Des vidéos de surveillance captant l'attaque du tigre ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 23 ans a été déclaré mort sur place.

"La publication et la circulation de contenus médiatiques hautement offensants cause (...) une grande détresse à un moment de grande vulnérabilité. Nous demandons aux gens d'arrêter", a écrit la famille de William Chapman dans un communiqué diffusé dans la presse britannique.

La famille a décrit le jeune homme comme étant une personne "brillante, chaleureuse et attachante" qui souffrait d'une maladie mentale grave depuis plusieurs années.

La famille souligne qu'il appartient au médecin légiste de déterminer si cet antécédent médical a joué un rôle dans son décès.

La direction du parc a déclaré que le tigre de Sibérie, nommé Altai, ne serait pas euthanasié. Le parc animalier reste pour l'heure fermé.

(Reportage de Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu)