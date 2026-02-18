 Aller au contenu principal
GB-L'inflation atteint son plus bas niveau depuis près d'un an
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 11:04

Une cliente se promène dans une allée d'un supermarché Tesco à Manchester

Une cliente se promène dans une allée d'un supermarché Tesco à Manchester

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ‌ralenti sur un an à 3,0% en janvier après 3,4% en décembre, son plus bas niveau depuis mars dernier, montrent les données ​officielles publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE), même si les pressions sous-jacentes sur les prix sont restées fortes.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation à 3,0%.

En rythme mensuel, ​les prix ont baissé en janvier de 0,5% après une hausse de 0,4% alors que le consensus était de -0,5%.

L'inflation dite de base, quant à elle, est ressortie à 3,1% ​sur une base annuelle et à -0,6% sur une base mensuelle, après ⁠respectivement +3,2% et +0,3% et des consensus à 3,0% et -0,7%.

L'inflation alimentaire, que la banque centrale considère comme essentielle pour façonner les ‌attentes du public en matière de prix de manière plus générale, a été la plus faible depuis avril dernier. Les tarifs aériens ont fortement baissé au cours du mois après avoir bondi en décembre.

La livre ​sterling a peu évolué par rapport au ‌dollar américain après la publication des données de l'ONS. Les contrats à terme sur les taux ⁠d'intérêt tablent sur une probabilité de près de 80% d'une baisse des taux par la BoE en mars, suivie d'une autre fin 2026.

Les données publiées mercredi ont toutefois laissé entrevoir certains signes inquiétants pour la BoE.

L'inflation dans le secteur des services, qui est ⁠surveillée de près car elle ‌sert d'indicateur des pressions sur les prix intérieurs, n'a que légèrement ralenti, passant de 4,5% en décembre ⁠à 4,4%, au-dessus du consensus Reuters qui tablait sur une baisse à 4,3%.

PRESSIONS SOUS-JACENTES SUR LES PRIX

"Étant donné que presque toutes ‌les mesures des prix suggèrent un ralentissement de la désinflation, le Comité de politique monétaire (MPC) devra rester prudent cette ⁠année, même si l'inflation globale diminue", a déclaré Thomas Pugh, économiste en chef du cabinet ⁠comptable RSM UK.

"En effet, l'inflation ‌des services s'avère beaucoup plus tenace que l'inflation globale", selon lui.

L'inflation britannique a été plus élevée qu'aux États-Unis et dans la zone ​euro, où elle s'est établie respectivement à 2,4% et 1,7% en ‌janvier.

La BoE s'attend à ce que le rythme de la hausse des prix ralentisse fortement pour atteindre presque son objectif de 2% en avril, car les ​hausses des coûts des services publics et d'autres tarifs contrôlés par le gouvernement enregistrées l'année dernière ne seront plus prises en compte dans la comparaison annuelle.

Les investisseurs s'attendent pour la plupart à ce que la banque centrale abaisse son taux d'intérêt de ⁠référence à 3,5% en mars, après un vote serré pour maintenir les coûts d'emprunt inchangés en février. Cependant, certains décideurs politiques restent préoccupés par les pressions inflationnistes sous-jacentes.

Les données publiées la semaine dernière par l'ONS ont brossé un tableau sombre de l'économie britannique à la fin de 2025, avec une croissance de la production quasi nulle. Les chiffres publiés mardi ont montré que le marché du travail continuait de perdre des emplois, même si certains signes de stabilisation étaient perceptibles.

(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu, ​avec Suban Abdulla, édité par Blandine Hénault)

Devises
Inflation
