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GB-L'inflation a accéléré en juillet avec les factures énergétiques
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 11:23
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Un client lit l'emballage d'un article dans un supermarché à Londres.

Un client lit l'emballage d'un article dans un supermarché à Londres.

L'inflation en Grande-Bretagne ‌a accéléré en juillet à 2,9% sur un an pour ​atteindre son plus haut niveau depuis quatre mois, alimentée par la flambée des factures d'énergie des ménages, selon les statistiques officielles ​publiées mercredi.

Cette progression conforme aux prévisions des analystes devrait encore s'accentuer alors que ​les négociations visant à mettre ⁠fin durablement au conflit au Moyen-Orient sont dans l'impasse.

L'accélération des ‌prix reflète le relèvement de 13%, décidé début juillet, du plafond tarifaire pour les ménages fixé ​par l'autorité de régulation ‌britannique du secteur de l'énergie.

L'inflation en glissement ⁠annuel était ressortie de 2,6% en juin, son plus bas niveau depuis 15 mois.

Sur une base mensuelle, les prix à la ⁠consommation progressent de ‌0,3% après 0,1% en juin, également en ligne ⁠avec les attentes.

Ces données, associées au ralentissement du marché ‌du travail, ne devraient pas remettre en cause les ⁠perspectives selon lesquelles la Banque d'Angleterre (BoE) maintiendra le ⁠statu quo sur ‌les taux le mois prochain.

"Le mois de juillet marque le ​début d'une hausse progressive de ‌l'inflation, mais celle-ci ne devrait pas inciter la Banque d’Angleterre à intervenir", estime Yael ​Selfin, économiste chez KPMG, qui prévoit que l'inflation montera à 3,5%.

"Contrairement à 2022, où la hausse des ⁠prix de l'énergie s'était répercutée sur l'ensemble de l'économie, les conditions plus souples du marché du travail contribuent cette fois-ci à limiter l'ampleur d'un effet de répercussion similaire", dit-elle.

(Reportage Andy Bruce et David Milliken, version française Rihab Latrache et Diana Mandia, édité ​par Jean-Stéphane Brosse)

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