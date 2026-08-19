GB-L'inflation a accéléré en juillet avec les factures énergétiques

Un client lit l'emballage d'un article dans un supermarché à Londres.
L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré en juillet à 2,9% sur un an pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre mois, alimentée par la flambée des factures d'énergie des ménages, selon les statistiques officielles publiées mercredi.
Cette progression conforme aux prévisions des analystes devrait encore s'accentuer alors que les négociations visant à mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient sont dans l'impasse.
L'accélération des prix reflète le relèvement de 13%, décidé début juillet, du plafond tarifaire pour les ménages fixé par l'autorité de régulation britannique du secteur de l'énergie.
L'inflation en glissement annuel était ressortie de 2,6% en juin, son plus bas niveau depuis 15 mois.
Sur une base mensuelle, les prix à la consommation progressent de 0,3% après 0,1% en juin, également en ligne avec les attentes.
Ces données, associées au ralentissement du marché du travail, ne devraient pas remettre en cause les perspectives selon lesquelles la Banque d'Angleterre (BoE) maintiendra le statu quo sur les taux le mois prochain.
"Le mois de juillet marque le début d'une hausse progressive de l'inflation, mais celle-ci ne devrait pas inciter la Banque d’Angleterre à intervenir", estime Yael Selfin, économiste chez KPMG, qui prévoit que l'inflation montera à 3,5%.
"Contrairement à 2022, où la hausse des prix de l'énergie s'était répercutée sur l'ensemble de l'économie, les conditions plus souples du marché du travail contribuent cette fois-ci à limiter l'ampleur d'un effet de répercussion similaire", dit-elle.
(Reportage Andy Bruce et David Milliken, version française Rihab Latrache et Diana Mandia, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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