GB-L'économie devrait connaître une croissance de 1,1% en 2026, dit Reeves

L'économie britannique devrait connaître une croissance de 1,1% cette année, a déclaré mardi la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves, citant les dernières projections de l'Office for Budget Responsibility (OBR).

Cette nouvelle prévision est inférieure à celle de 1,4% pour 2026 publiée dans les précédentes perspectives de l'OBR en novembre, lorsque Rachel Reeves avait présenté son deuxième budget annuel.

L'organisme de surveillance budgétaire prévoit une croissance de la production économique de 1,6% en 2027 et 2028, et de 1,5% en 2029 et 2030, a déclaré la chancelière de l'Echiquier dans son discours semestriel sur la situation budgétaire.

Ces nouvelles prévisions contrastent avec les prévisions précédentes de l'OBR, qui tablait sur une croissance économique annuelle de 1,5% en 2027, 2028, 2029 et 2030.

