GB-Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner, dit son porte-parole

Le Premier ministre Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner et poursuivra sa politique réformiste pour la Grande-Bretagne, a déclaré lundi son porte-parole.
"Le Premier ministre (...) poursuit la tâche de porter le changement dans le pays", a-t-il dit à des journalistes.
A la question de savoir si Keir Starmer, fragilisé par les retombées politiques de l'affaire Jeffrey Epstein, envisageait de démissionner, le porte-parole a répondu : "Non."
(Reportage Alistair Smout, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer