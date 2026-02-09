GB-Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner, dit son porte-parole

Le Premier ministre Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner et poursuivra sa politique réformiste pour la Grande-Bretagne, a déclaré lundi son porte-parole.

"Le Premier ministre (...) poursuit la tâche de porter le changement dans le pays", a-t-il dit à des journalistes.

A la question de savoir si Keir Starmer, fragilisé par les retombées politiques de l'affaire Jeffrey Epstein, envisageait de démissionner, le porte-parole a répondu : "Non."

