GB-Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner, dit son porte-parole
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:42

Le Premier ministre Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner et poursuivra sa politique réformiste pour la Grande-Bretagne, a déclaré lundi son porte-parole.

"Le Premier ministre (...) poursuit la tâche de porter le changement dans le pays", a-t-il dit à des journalistes.

A la question de savoir si Keir Starmer, fragilisé par les retombées politiques de l'affaire Jeffrey Epstein, envisageait de démissionner, le porte-parole a répondu : "Non."

(Reportage Alistair Smout, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)

