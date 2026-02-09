Drones, missiles, défense aérienne : la France et l'Ukraine affichent leur volonté de produire conjointement des armes

La France et l'Ukraine pourrait coopérer sur la production de bombes guidées, de missiles, d'avions ou encore de drones.

Une bombe guidée AASM HAmmer. (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

La France et l'Ukraine vont produire des armes conjointement, selon une lettre d'intention signée entre les deux pays, a annoncé lundi 9 février le ministre ukrainien de la Défense, après une visite à Kiev de son homologue française Catherine Vautrin.

"Nous passons des simples livraisons à la production conjointe et à des solutions à long terme qui renforcent systématiquement notre défense", a indiqué Mykhailo Fedorov sur Telegram. La France fait partie des principaux soutiens européens de Kiev, qui fait face depuis février 2022 à l'invasion de son pays par la Russie, pire conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Selon Mykhailo Fedorov, cette collaboration concerne également "l'accélération des livraisons d'avions et la poursuite de la production en volumes records de bombes aériennes propulsées AASM Hammer ".

"Échange d'expertise"

Kiev souhaite également recevoir de nouvelles livraisons de systèmes de défense aérienne SAMP-T, de missiles sol-air Mistral et Crotale , a-t-il ajouté.

Catherine Vautrin a annoncé dimanche sur X vouloir "développer et produire conjointement des solutions innovantes pour la défense, notamment dans les domaines des drones et des données ", alors que le conflit entrera bientôt dans sa cinquième année.

"Nous avons décidé de faire du co-développement et de la co-production de façon à optimiser nos expériences mutuelles. Très concrètement, cela peut se traduire par l'échange d'expertises", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse samedi à Kiev à laquelle participait l' AFP .

La France a annoncé en 2025 débloquer une aide de deux milliards d'euros pour renforcer les défenses ukrainiennes.

En novembre, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron avaient signé une "déclaration d'intention" sur l'achat futur par Kiev de 100 Rafale avec leurs armements associés, sur un horizon d'une dizaine d'années.