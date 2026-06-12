GB-Keir Starmer dit qu'il se battra pour conserver son poste

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré vendredi qu'il se battrait pour conserver son poste, tout en rejetant l'idée qu'il aurait perdu son autorité au lendemain de la démission surprise du ministre de la Défense John Healey.

Pour expliquer son geste, ce dernier a dénoncé le manque de ressources allouées au budget de l'armée, fragilisant un peu plus l'actuel occupant du 10, Downing Street, confronté à une fronde au sein des propres rangs depuis la lourde défaite subie par le Parti travailliste début mai à des élections locales.

"Je ne vais pas m'en aller", a dit Keir Starmer à la BBC, dans ses premiers commentaires publics depuis la démission de John Healey.

"Je tiens à être clair avec vous : il ne s'agit pas de vanité personnelle, ni d'entêtement, mais d'un sens très profond du devoir. J'ai été élu pour servir ce pays et, malgré les circonstances difficiles, c'est ce que je fais", a-t-il ajouté.

Keir Starmer a rejeté les critiques de John Healey, affirmant que la défense et la sécurité étaient ses priorités absolues et qu'elles le resteraient à chaque fois que le gouvernement devrait prendre des décisions budgétaires à l'avenir.

Il a estimé avoir fait des choix "difficiles" pour consacrer davantage de fonds à la défense en coupant dans les budgets d'autres ministères.

"Quel que soit le Premier ministre, il devra faire face aux mêmes vents contraires que moi. Rien ne changera", a ajouté Keir Starmer.

(Wiliam James, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)