GB-Des ministres vont demander à Keir Starmer de fixer le calendrier de son départ - The Times

Nombre de membres du gouvernement britannique vont demander ce vendredi au Premier ministre Keir Starmer d'établir un calendrier précisant la date de son départ, selon le Times, le retour au Parlement d'Andy Burnham étant susceptible sceller la fin du mandat de l'actuel locataire du 10 Downing Street.

Les ministres vont dire à Keir Starmer que son "heure est venue" lors de plusieurs réunions prévues avec le dirigeant britannique, l'exhortant à préparer une "transition en bonne et due forme".

(Muvija M, version française Benoit Van Overstraeten)