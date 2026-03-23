GB-Des ambulances d'une association juive incendiées à Londres

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Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé lundi un "incendie criminel antisémite profondément choquant" après la destruction de quatre ambulances appartenant à une association juive dans le nord de Londres.

Les pompiers londoniens ont mobilisé dans la nuit de dimanche à lundi six véhicules et une quarantaine de leurs membres pour circonscrire l'incendie des véhicules, survenu près d'une synagogue dans le quartier juif de Golders Green. Ils ne font état d'aucun blessé.

D'après SITE Intelligence, un groupe soutenant l'Iran, le Mouvement islamique du peuple de la main droite (Islamic Movement of the People of the Right Hand), a revendiqué cette attaque contre la Jewish Community Ambulance.

Ce groupe, selon SITE, serait à l'origine d'incendies similaires en Belgique, en Grèce et aux Pays-Bas.

"Mes pensées vont à la communauté juive qui se réveille ce matin sur cette horrible nouvelle", a déclaré Keir Starmer sur le réseau social X. "L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société".

Pour l'ambassade d'Israël en Grande-Bretagne, Londres est gangréné par l'antisémitisme. "Ça suffit", a écrit la représentation diplomatique sur X.

"Une enquête approfondie et des mesures fermes s'imposent pour mettre fin à ce climat d'intimidation avant qu'il ne s'aggrave davantage. Le silence et l'inaction ne sont plus une option", peut-on lire.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé que les patrouilles de police seraient renforcées dans le quartier.

(Reportage Gursimran Kaur à Bangalore et Sam Tabahriti à London; rédigé par Andy Bruce à Manchester et Kate Holton à London; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)