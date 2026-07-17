GB-Andy Burnham va être nommé à la tête du Parti travailliste

par Elizabeth Piper

Andy Burnham va être nommé à la tête du Parti travailliste britannique vendredi, la dernière étape avant sa nomination au poste de Premier ministre après la démission de Keir Starmer le mois dernier.

Le maire du Grand Manchester, parfois affublé du surnom de "roi du Nord", sera intronisé à la tête du parti lors d'un congrès extraordinaire.

Cette désignation ne représente qu'une formalité, alors qu'Andy Burnham dispose du soutien de plus des 3/4 des députés travaillistes.

"RÉÉQUILIBRAGE DES POUVOIRS"

Dans son premier discours prononcé après sa victoire lors de la législative partielle de Makerfield, Andy Burnham a présenté ses intentions s'il devenait le septième Premier ministre britannique en une décennie.

Promettant le "plus grand rééquilibrage des pouvoirs" de l'histoire de la Grande-Bretagne, Andy Burnham s'est engagé à opérer un changement radical dans la vie politique du pays en accordant davantage de pouvoirs aux régions et en privilégiant la collaboration plutôt que la confrontation.

Ces déclarations visent notamment à combattre la montée en puissance du parti populiste Reform UK de Nigel Farage avant les prochaines élections législatives, prévues d'ici 2029.

Andy Burnham n'aura toutefois pas beaucoup de temps devant lui pour mettre en oeuvre ses promesses, dont la plupart portent sur le long terme.

(Elizabeth Piper, version française Camille Raynaud)