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GB-Andy Burnham ne prévoit pas d'élections anticipées s'il devient PM
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 13:43

Andy Burnham, membre du Parti travailliste britannique, ne convoquera pas d'élections législatives anticipées s'il succède à Keir Starmer au poste de Premier ministre, a déclaré mardi son porte-parole.

Andy Burnham se présente à un siège vacant au Parlement et, s'il remporte l'élection, serait en mesure de lancer une contestation de la direction de Keir Starmer, dont l'autorité a été gravement compromise après de mauvais résultats aux élections locales et d'autres faux pas depuis son arrivée au pouvoir.

Son porte-parole a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de convoquer des élections immédiates s'il devenait Premier ministre. La prochaine élection législative nationale en Grande-Bretagne est prévue pour 2029.

Samedi, le quotidien britannique The Sun avait pourtant rapporté que Andy Burnham pourrait convoquer des élections anticipées s'il venait à remplacer Starmer à la tête du parti.

(Elizabeth Piper, rédigé par William James; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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