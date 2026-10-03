Gaza-Une frappe israélienne fait cinq morts, dont quatre femmes -autorités sanitaires

Une frappe aérienne israélienne a tué au moins cinq Palestiniens, dont quatre femmes, dans un immeuble résidentiel de la ville de Gaza samedi, ont annoncé des responsables des services de santé et de la protection civile.

Parmi les victimes figuraient une mère de confession chrétienne et sa fille, ont précisé les secouristes.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

La frappe a détruit l'immeuble et provoqué un incendie.

"Nous dormions quand nous avons soudain entendu des frappes repétées et de violentes explosions; les enfants se sont réveillés en sursaut et se sont mis à courir et à crier" raconte à Reuters Ahmed Al Dahdouh, un témoin de la scène.

"Nous nous sommes précipités dehors et avons constaté que la maison de notre voisin avait été touchée; il y avait des martyrs démembrés, des femmes, des hommes et des enfants. Nous avons commencé à les extraire des décombres, où ils gisaient éparpillés", a-t-il poursuivi.

Le cessez-le-feu à Gaza négocié l'année dernière sous l'égide des Etats-Unis prévoit la reconstruction à terme de l'enclave. Mais peu de progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre d'un accord visant à mettre fin à ce conflit, qui prévoit notamment le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes.

"Nous sommes musulmans et ce sont nos frères chrétiens, qui ne sont impliqués dans rien, ce sont des gens pacifiques, et tout le monde les aime, et maintenant nous avons sorti leurs corps, une mère et sa fille", a déploré Ahmed Al Dahdouh.

Israël, qui affirme que le Hamas se réarme et mène des attaques en violation du cessez-le-feu, a intensifié ses frappes contre le groupe palestinien ces dernières semaines.

Le Hamas dément avoir tenté de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de saper l'accord de paix à Gaza.

Selon les responsables sanitaires de Gaza, au moins 1.400 Palestiniens ont été tuées par des tirs israéliens depuis le cessez-le-feu d'octobre dernier. Israël affirme que quatre de ses soldats ont été tués par des militants à Gaza au cours de la même période.

(Reportage Nidal Al Mughrabi; version française Claude Chendjou)