Gaza-Un haut responsable du Hamas tué par l'armée israélienne

Le chef de la branche armée du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, Ezzeddine al-Beik, a été tué mardi dans une frappe aérienne de l'armée israélienne, ont annoncé le Premier ministre et le ministre de la Défense israéliens.

L'information a été confirmée par le Hamas.

Ezzeddine al-Beik, tué par une frappe ciblée, était impliqué dans la planification d'attaques et le recrutement de combattants, déclarent Benjamin Netanyahu et Israel Katz dans un communiqué commun.

Le Hamas, citant des sources médicales, précise que le bombardement a visé à l'aube un immeuble d'habitation dans le quartier de Nasr, dans la ville de Gaza. Une autre personne blessée dans l'attaque est décédée, selon des sources médicales.

L'armée israélienne a annoncé depuis le début du mois l'élimination d'une vingtaine de figures du Hamas, qu'elle accuse de reconstituer son arsenal et de mener des opérations armées en violation du cessez-le-feu d'octobre 2025.

Le Hamas rejette ces accusations.

(Nidal al-Mughrabi avec Maayan Lubell à Jérusalem; version française sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)