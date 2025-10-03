Gaza-Trump donne au Hamas jusqu'à dimanche soir pour conclure un accord

(Actualisé avec contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir donné au Hamas jusqu'à 22h00 GMT dimanche afin de parvenir à un accord sur son plan pour l'avenir de Gaza, le qualifiant de dernière chance pour le groupe armé palestinien.

"Tous les pays ont signé ! Si cet accord de la DERNIÈRE CHANCE n'est pas conclu, un ENFER, comme jamais auparavant, s'abattra sur le Hamas", a écrit vendredi Donald Trump sur son réseau Social Truth.

Le locataire de la Maison blanche avait déclaré mardi qu'il donnerait "trois à quatre jours" au Hamas pour accepter son plan de paix en 20 points, qui prévoit notamment un désarmement du groupe palestinien que celui-ci a précédemment rejeté. Une source proche du Hamas a déclaré mercredi que le groupe étudiait le projet.

Le

plan de Donald Trump

, présenté lundi à l'occasion d'une conférence de presse à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit aussi un cessez-le-feu, un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, un retrait israélien progressif de Gaza et la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par une entité internationale.

(Rédigé par Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)