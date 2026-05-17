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Gaza-Quatre morts dans des frappes israéliennes - sources médicales
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 13:40

Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre personnes dans la bande de Gaza dimanche, a-t-on appris de responsables de santé.

Des médecins ont rapporté qu'une frappe israélienne avait tué un Palestinien près d'un poste de police de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne dit avoir tué un combattant qui représentait une menace imminente pour ses soldats opérant dans le sud de la bande de Gaza.

Une attaque distincte a tué au moins trois personnes dans une cuisine communautaire près de l'hôpital Al Aqsa à Deïr al Balah dans le centre de l'enclave, selon des médecins gazaouis.

L'armée israélienne n'a pas commenté ce dernier incident.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas depuis le cessez-le-feu sont au point mort et le plan de Donald Trump pour reconstruire l'enclave palestinienne peine à voir le jour.

Israël a intensifié ses attaques dans la bande de Gaza depuis la suspension début avril de sa campagne de bombardements contre l'Iran menée avec les Etats-Unis.

Samedi, Israël a éliminé Izz al Din al Haddad, le chef de la branche armée du Hamas à Gaza.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi; version française Zhifan Liu)

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