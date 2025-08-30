Gaza-Les Vingt-Sept divisés sur la réponse à apporter à Israël

par Andrew Gray

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) réunis samedi à Copenhague se montrent très divisés au sujet de la guerre dans la bande de Gaza, certains appelant le bloc à exercer une forte pression économique sur Israël, tandis que d'autres ont clairement indiqué qu'ils n'y sont pas prêts.

"Nous sommes divisés sur cette question", a déploré Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'UE, son arrivée dans la capitale danoise.

"Si nous ne parlons pas d'une seule voix (...) sur ce sujet, nous sommes inaudibles sur la scène internationale. C'est donc très problématique", a-t-elle ajouté.

Kaja Kallas a déclaré qu'elle n'était "pas très optimiste" quant à un accord des ministres sur une proposition pourtant minimale visant à restreindre l'accès d'Israël à un programme de financement de la recherche de l'UE.

De nombreux gouvernements européens ont critiqué la conduite de la guerre dans la bande de Gaza par Israël, mais les Vingt-Sept se montrent incapables de se mettre d'accord sur une réponse forte sur le plan politique ou économique.

Certains Etats membres, dont l'Irlande, l'Espagne, la Suède et les Pays-Bas, ont demandé la suspension de l'accord de libre-échange entre l'UE et Israël, mais ils se sont heurtés au refus de pays traditionnellement proches d'Israël, comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque.

"Si l'UE n'agit pas collectivement et ne prend pas de sanctions contre Israël, quand le fera-t-elle ? Que faut-il de plus ? Des enfants meurent de faim", a déclaré le ministre irlandais des affaires étrangères, Simon Harris, alors que l'Onu a récemment reconnu l'état de famine à Gaza.

L'UE est le premier partenaire commercial d'Israël, avec ces échanges qui se sont élevés l'an dernier à 42,6 milliards d'euros, selon les données européennes.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a rappelé que Berlin avait suspendu les livraisons d'armes susceptibles d'être utilisées à Gaza mais il s'est dit "pas très convaincu" par la proposition visant à limiter l'accès d'Israël aux fonds de recherche de l'UE, disant ne pas voir en quoi la suspension d'une coopération civile serait utile.

La Commission européenne a proposé cette mesure symbolique pour envoyer un signal à Israël et parce qu'elle n'a pas besoin d'être adoptée à l'unanimité. Le soutien de 15 pays représentant 65% de la population de l'UE suffirait.

