Gaza : l'UE envisage de suspendre des financements pour les start-up israéliennes

A Khan Younès, dans la bande de Gaza, après un bombardement israélien le 28 juillet 2025. ( AFP / - )

Israël viole un article de l'accord d'association qui l'unit à l'UE en matière de respect des droits de l'homme, selon un rapport de la Commission européenne présenté fin juin aux 27 Etats membres.

Un début de sanction ? Lundi 28 juillet, la Commission européenne a proposé de suspendre des financements pour les start-up israéliennes en raison de la situation humanitaire désastreuse à Gaza. "Même si Israël a annoncé une pause humanitaire quotidienne dans les combats à Gaza, et a respecté certains de ses engagements (...), la situation reste grave", estime l'exécutif européen dans un communiqué.

Un rapport de la Commission européenne, présenté fin juin aux 27 Etats membres, avait estimé qu'Israël violait un article de l'accord d'association qui l'unit à l'UE, en matière de respect des droits de l'homme. L'exécutif européen planchait depuis sur sa riposte débattant de plusieurs options possibles : interdire certaines des exportations, réviser sa politique de visas, etc. La proposition présentée lundi fait partie des options plus timorées. Elle consiste à suspendre partiellement la participation d'Israël au grand programme de recherche Horizon Europe. Sont spécifiquement visées les start-up spécialisées dans la cybersécurité, les drones ou l'intelligence artificielle. L'exécutif européen qualifie cette mesure de "ciblée" et "réversible". Cette proposition sera soumise au feu vert des Etats membres de l'UE et sera discutée lors d'une réunion mardi.

Les Vingt-Sept se sont montrés particulièrement divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël depuis le début de sa guerre à Gaza contre le Hamas, en réplique à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 sur le sol israélien par ce mouvement islamiste palestinien. Plusieurs Etats membres, dont l'Allemagne, insistent sur le droit d'Israël à se défendre, dans le respect du droit international, tandis que d'autres, comme l'Espagne, dénoncent un génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Dimanche, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a prévenu que les taux de malnutrition dans la bande de Gaza atteignaient "des niveaux alarmants", avec "un pic de décès en juillet". Israël, qui contrôle tous les accès à Gaza, nie tout blocage de l'aide, accusant le Hamas de piller les cargaisons et les organisations humanitaires de ne pas les distribuer.